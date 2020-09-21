فيديو| تعرف على تفاصيل الحلقة الثالثة من الموسم الرابع لمسلسل الحفرة

رنا صلاح الدين - تتواصل حلقات الموسم الرابع من المسلسل التركي الشهير "الحفرة أو "CUKUR"، والذي ستعرض الحلقة الثالثة منه في الساعات الأولى من صباح يوم غدا الثلاثاء.

وستتناول الحلقة الثالثة من الموسم الرابع، العديد من الأحداث المثيرة، في بدايتها ستكون مغادرة ياماش لحي الحفرة، بعد طرد الأهالي وعائلته له، عقب علمهم بأنه قاتل والده أدريس كوشوفالي.

وسيغادر ياماش بحسب الإعلان الترويجي، لمنزل حبيبته إيفسون، وسط صدمة كبيرة لصديقته الأخرى "نهير" التي تصدم بأنه على علاقة بإمرأة أخرى غيرها.

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وعلى جانب أخر، ستعيش الحفرة، في حالة فوضى تامة، بسبب جنكيز أردينيت، الذي يسعى لتحويل حي الحفرة لمتنزه الأكبر في منطقة البلقان، وذلك عبر هدم البيوت الموجودة فيه.

وتتعقد الأحداث بالنسبة لعائلة كوشوفالي، بزواج ابنتهما كاراجا من "أزار" مدبر حادث مقتل جدها أدريس، حيث تكشف لها جدتها سلطان، كافة الحقيقة قبل دقائق من حفل الزفاف.

ويدخل طرف جديد الصراع بين عائلة كوشوفالي وأردينيت، والذي لم يكشف عنه حتى الأن، حيث سيحاصر إريك بوكي أردينيت من قبل رجال مسلحين دون الكشف حتى الأن عن المسئول عنهم.