"اختراع" تامر حسني والعسيلي يقترب من الـ20 مليون مشاهدة

رنا صلاح الدين - يواصل كليب "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي، نجاحه بتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

واقترب الفيديو الذي طرح عبر قناة شركة روتانا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" من تخطي الـ20 مليون مشاهدة.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى.

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على جانب آخر أوشك تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط.

ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وكان تامر حسنى، طرح مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر.