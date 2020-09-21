بالصورة.. مصطفى درويش يقبّل يد معلمته: ماشوفتهاش من ٣٠ سنة

رنا صلاح الدين - التقى الفنان المصري مصطفى درويش بمعلمته في فترة الحضانة، في أحد حفلات الزفاف، وذلك بعد 30 عامًا من آخر لقاء جمعهما.

درويش نشر صورة وهو يقبل يد معلمته، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "أبله صفاء كانت مدرسة الحضانة بتاعتي ما شوفتهاش من حوالي ٣٠ سنة".

مصطفى درويش

وأضاف: "قابلتها في فرح في دمنهور فرحت أوي، قالت لي عايزة اتصور معاك، قولت لها ده أنا اللي اتصور معاكي وأبوس إيدك وراسك كمان، ربنا يديكي الصحة يا رب".

يذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسلين، هما "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.