جورجينا رودريجيز تثير الجدل بسبب صورة غريبة لقدميها

رنا صلاح الدين - أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب نشرها لصورة مثيرة للجدل عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

وترتبط جورجينا رودريجيز قبل 4 سنوات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يجمع بينهما ابنتهما آنا مارتينا.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورة أثناء استعدادها لحضور حفل، وتحديدا خلال خضوعها لجلسة تجميل قبل ارتداء ملابسها الرسمية.

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جورجينا رودريجيز

وكان الغريب في الصورة، هو حجم قدم جورجينا رودريجيز، والذي كان صادما بالنسبة للبعض، خاصة أنها قد تكون أكبر من بعض العملاقة.

وتعرضت جورجينا للسخرية من خلال التعليقات على الصورة، بسبب حجم قدميها، من خلال تركيب المتابعين لبعض الصور الساخرة من الحسناء الإسبانية.