بصورة.. سلاف فواخرجي تستعيد ذكرياتها في الثانوية: أحلى رفقات

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ذكرياتها في المرحلة الثانوية، بصورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة السورية ظهرت في الصورة وسط صديقاتها في هذه المرحلة، كما أنها بدت بنفس ملامحها الحالية، دون تغييرات كبيرة.

سلاف أرفقت الصورة، بتعليق قالت فيه: "صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا.. أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة مابتنسى".

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وأضافت: "من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرڤت حرب وهلا شيخ موس وربا عالشمال.. شكرا ميرڤت على المفاجأة الحلوة أحلى ميرو بالعالم اشتقتلك".

يذكر أن سلاف فواخرجي قد عرض لها مؤخرا مسلسل "شارع شيكاغو"، والذي أثار جدلا كبيرا بسبب مشاهد القبلات والألفاظ الخارجة الذي تضمنها العمل.