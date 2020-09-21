مادلين طبر تكشف عن أول صورة لشقيقتها.. هل تشبهها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر لأول مرة صورة لشقيقتها، من حفل زفاف ابنتها "مادلين".

الفنانة اللبنانية أرفقت الصورة بتعليق، قالت فيه: "بنتي جوجو وامها اختي تونا قمرين في فرح مادلين جونيور.. أصغر البنات".

وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر قد عبرت عن حزنها الشديد لعدم استطاعتها حضور حفل زفاف ابنة شقيقتها، والتي تحمل نفس اسمها "مادلين".

الفنانة اللبنانية نشرت صورة لشقيقة العروس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت سبب تغيبها عن الحفل.

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مادلين كتبت: "النهارده فرح بنت اختي فاتن واسمها على اسمي مادلين ايلي صعب.. اتمنى ليكي الهناء مع جوزك والصحه".

وأضافت: "لاني مرتبطة بمسلسل الوجه الآخر الذي يعرض على cbc واحنا لسه بنصور على الهواء.. ولان يومين في الأسبوع الأحد زي النهارده والاتنين بقدم أيضا مباشر على الهواء برنامج على قناة TEN *@حلوة ياا دنيا*".

وتابعت: "وبسبب اجراءات الحجز في الفنادق للقادمين للبنان.. لم أسافر لأشارك بناتي وأختي الفرحة.. في قلبي غصه.. واتمنى للعروسين السعادة.. صورة اخت العروسه بنتي جورجينا".