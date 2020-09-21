بالفيديو.. سماح أنور تكشف كواليس أول مشهد جمعها بمحمد صبحي: أنت ممثل زيي

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة سماح أنور كواليس أول مشهد جمعها بالفنان محمد صبخي في مسلسل "سنبل بعد المليون".

سماح قالت، في لقاء لها في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc": "محمد صبحي فنان عظيم، وأنا استفدت منه كأستاذ مش كزميل".

وأضافت أنها كانت صغيرة عندما بدأت التمثيل معه لأول مرة، لافتة إلى أنها كانت معتدة بنفسها كثيرًا، وزاد شعورها بثقتها بعد الكلام الذي قاله لها بعض الأشخاص أن محمد صبحي مجرد ممثل وزميل لها، ولا يصح أن يعطيها ملاحظات.

الفنانة المصرية قالت إنه طلب منها في أول مشهد بينهما أن تأخذ نفس قبل أن تبدأ في التمثيل، وذلك خلال بروفة الترابيزة للعمل.

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سماح تساءلت متعجبة: "نفس إيه؟ هو حضرتك مش ممثل زيي هو أنا أقدر أقول لحضرتك تمثل ازاي؟".

وأضافت أن صبحي تراجع عن نصحه لها، قائلا: "أنا آسف اعملي اللي أنتي عايزاه"، مؤكدة أنها خافت كثيرا حين قال لها ذلك، لافتة إلى أن محمد صبحي رجل صناعة، فهو لا يعمل مع أحد ولكنه يصنع العمل كاملًا.