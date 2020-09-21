بالفيديو| هكذا سخر رامي يوسف من خسارته لجائزة الإيمي

رنا صلاح الدين - علق النجم العالمي ذو اصول مصرية رامي يوسف على خسارته لجائزة افضل ممثل عن مسلسل كوميدي في حفل الإيمي. ونشر رامي مقطع فيديو كنوع من السخرية ظهر من خلاله شخص يرتدي بدلة وقائية يقف خلف الشباك ويحمل جائزة الإيمي، وعلق عليه من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" عندما تخسر جائزة إيمي". رامي يوسف هو ممثل كوميدي أمريكي من أصول مصرية قام ببطولة وإخراج المسلسل الكوميدي الأميريكي "Ramy " . حيث جسد شخصية الشاب المسلم رامي حسان والمستوحاة من حياته، وحصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (كوميدي أو موسيقي) عام 2020.

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