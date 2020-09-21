رنا صلاح الدين - يستمر الفنان أحمد الفيشاوي، في استفزازالنجم محمدرمضان، بسبب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها تح عنوان "نمبر 2"، ردًا على أغنية رمضان "نمبر وان".
ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بعددًا من الأشخاص ظهروا فيها وهم يرفعون شعار نمبر 2، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"عثرنا علي ناس بيموتو في نمبر ٢ أجتماع مع شركة فيدا لمهرجان سينما الموبايل".
واعتبر البعض أن الفيشاوي يقصد دائمًا استفزازمحمد رمضان، حيث جاءت تعليقات أغلبهم كالتلاي:" انت مدي اهتمام ليه للي قاله محمد رمضان، خلاص يا عم ما تنساش انه قبل وفاة والدك راح رمضان زاره كذا مرة وعزاك فموتو مش كدا تردلو الخير يا بني عيب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان بـ "نمبر 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.