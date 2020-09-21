بالصورة.. أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان بـ "نمبر 2"

رنا صلاح الدين - يستمر الفنان أحمد الفيشاوي، في استفزازالنجم محمدرمضان، بسبب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها تح عنوان "نمبر 2"، ردًا على أغنية رمضان "نمبر وان".

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بعددًا من الأشخاص ظهروا فيها وهم يرفعون شعار نمبر 2، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"عثرنا علي ناس بيموتو في نمبر ٢ أجتماع مع شركة فيدا لمهرجان سينما الموبايل".

واعتبر البعض أن الفيشاوي يقصد دائمًا استفزازمحمد رمضان، حيث جاءت تعليقات أغلبهم كالتلاي:" انت مدي اهتمام ليه للي قاله محمد رمضان، خلاص يا عم ما تنساش انه قبل وفاة والدك راح رمضان زاره كذا مرة وعزاك فموتو مش كدا تردلو الخير يا بني عيب".