صور| بإطلالة مبهرة.. النجمة ميلي بوبي تتصدر غلاف مجلة "GLAMOUR"

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رنا صلاح الدين - تصدرت النجمة العالمية ميلي بوبي براون غلاف المجلة الإنجليزية الشهيرة "GLAMOUR"، لتخطف الأنظار إليها قبل عرض فيلمها الجديد "Enola Holmes" بمشاركة هنري كافيل، سام كلافلين.
ونشرت ميلي بوبي صورا تصدرها للغلاف عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
وظهرت ميلي بوبي وهي ترتدي جاكيت باللون الأخضر وبنطلون جينز، أظهرها أكبر من عمرها بشكل كبير.
ميلي بوبي
وحصدت ميلي براون على عدد كبير من التعليقات والإعجابات، على صورتها، خاصة أن حسابها على "إنستجرام" يصل عدد متابعيه لـ 35 مليون يورو.
وعلى جانب آخر، تنتظر ميلي بوبي براون عرض فيلمها الجديد "Enola Holmes"، مع النجم هنري كافيل، وسام كلافلين والنجمة هيلينا كارتر يوم 23 سبتمبر الحالى.
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