أحلام تتغزل في إليسا.. والسبب زجاجة عطر

رنا صلاح الدين - تعبر النجمة الإماراتية أحلام، دائمًا عن حبها الشديد للفنانة اللبنانية إليسا.

وتغزلت أحلام في إليسا، بعد أن عبرت الأخيرة عن إعجابها بزجاجة عطر يحمل توقيع أحلام، لترد عليها من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، قائلة:"إليسا أنتِ أجمل من كل العطور كسبتك أخت وصديقة صدوقة الله لا يحرمني هالمحبة".

احلام

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على جانب آخر روجت أحلام، لحفلها الغنائي المقبل في السعودية، المقرر أن تحيه بمناسة اليوم الوطني السعودي الـ90.

نشرت أحلام، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقة:"انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة احبكم يا اهلي أهل السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي.. تباع التذاكر في جميع فروع فيرجن".

ومن المقرر أن تقدم أحلام على خشبة المسرح باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة التي يستمتع بها الجمهور ويتفاعل معها بكشل حماسي.