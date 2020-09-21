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شكرا لقرائتكم خبر عن أول متحف للسعادة يفتح أبوابه في السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
بأشياء خيالية ومثيرة تجذب حواس الزائر وتسلب انتباهه، يأمل متحف السعادة الذي فتح أبوابه أمام الزوار في العاصمة السعودية، أن يجذب الزوار إليه، في نوع جديد وتطور مختلف في عالم المتاحف.
يحوي المتحف عدة غرف وأركان تضفي كل منها تجربة فريدة من نوعها للزائر، كما يتضمن متجراً للهدايا يحوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، إضافة إلى مقهى السعادة. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وروعي في تصُميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.
يذكر أن المتحف الذي تحتضنه واجهة الرياض في العاصمة الرياض أُطلق بشكل رسمي، وتستمر فعاليته نحو 6 أشهر.
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