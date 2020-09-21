محتوى غني للأطفال واليافعين والعائلات على “شاهد VIP”

متابعة بتجـــــــــــرد: إلى جانب المحتوى العربي المتنوع الذي يتوفر على “شاهد VIP” تحت “أعمال شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى” وغيرها، والمحتوى الغربي من أفلام ومسلسلات نوعية وحصرية ومسلسلات أوروبية وسواها، تتوجه منصة “شاهد VIP” إلى الأطفال واليافعين والعائلات عبر نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يمكن متابعتها عبر “ديزني بالعربي”، و”عالم ديزني” و”أفلام ديزني” و”محتوى الأطفال Kids”. يتميز محتوى الأطفال واليافعين والعائلة على منصة “شاهد” بكونه آمناً وذلك بفضل معايير وميزات الرقابة التي تتيح متابعة عائلية هادفة، موفّراً في الوقت نفسه تجربة مشاهَدة ترفيهية – تثقيفية وتعليمية. كما تتمتع الدبلجة العربية المتوفرة بخواص لغوية سليمة ما يجعلها منبراً لصقل مهارات الأطفال بلغتهم الأم وتعلّم واكتساب مفردات ومهارات لغوية رديفة لتعليمهم المدرسي.

ومن النواحي الفنية والتقنية، توفّر منصة “شاهد VIP” لكل مشترك 5 حسابات مختلفة، ما يعني حصول 5 أفراد من العائلة على حسابات شخصية لكلٍّ منهم، حيث يمكن للأهل ضبط إعدادات كل حساب بما يتناسب مع الشريحة العمرية لأولادهم. كما يمكن متابعة برنامجيْن مختلفيْن على جهازين مختلفيْن في الوقت نفسه! بموازاة ذلك، توفّر منصة “شاهد VIP” عدداً من قنوات الأطفال التي يمكن متابعتها عبر تقنية البث المباشر Live Streaming مثل: MBC3، وSpacetoon، وCartoon Network.

أفلام ومسلسلات جديدة ومتجدّدة على “شاهد VIP” للأطفال واليافعين والعائلة:

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فيلم الأنيميشن “بلال”، الذي ترشح للعديد من الجوائز والمسابقات العالمية.

مجموعة من سلسلة أفلام “ليغو – LEGO” بما في ذلك:

LEGO Marvel: Avengers Reassembled، و LEGO Marvel: Maximum Overload،

و LEGO City Adventures