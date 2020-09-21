أحمد الفيشاوي يرد على سخرية محمد رمضان منه

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الماضية جدلاً واسعاً وأزمة مع الفنان محمد رمضان بعد أن أعلن عن طرحه أغنية بعنوان “نمبر 2” وصرح بأنه طرحها قاصداً السخرية من أغنية “نمبر 1” التي غناها محمد رمضان، الذي بدوره علق على ذلك بأن الفيشاوي بذلك يعلم أنه نمبر 2.
ويبدو أن الأزمة لم تنته بين النجمين حيث نشر الفيشاوي عبر حسابه الخاص على إنستغرام، صورة له ظهر من خلالها بصحبة القائمين على مهرجان سينما الموبايل. حيث علق عليها قائلاً: “عثرنا على ناس بيموتوا في نمبر 2، اجتماع مع شركة فيدا لمهرجان سينما الموبايل”.
يذكر أن الفيشاوي، قرر أن يطرح أغنيته الجديدة “نمبر 2” قريبًا، فيما يستعد أيضًا لطرح أغنية فيلم “30 مارس”، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويتعاون فيها “الفيشاوي” مع مطربي الراب مروان موسى وعفروتو.
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