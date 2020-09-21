ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم؟

متابعة الخليج 365: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عديدة حول تعرض الفنان الكبير سمير غانم لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ.

وفي أوّل تعليق للفنان الكبير على الموضوع، ضحك بشدة من الأخبار التي تتردد كل فترة حول حالته الصحية وشائعات تدهور صحته، وسخر من مطلقيها قائلاً: “لسة مفقدوش الأمل إني أتعب، عموماً أنا الحمد لله صحتي زي الفل، في ناس كتير بتقول إني عيان بس أنا قدامكم أهو مفيش أي حاجة، قاعد في بيتي 24 قيراط”.

يذكر أن سمير غانم يظهر كضيف شرف في فيلم “تسليم أهالي” مع ابنته النجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدي من الفنانة لوسي، التي تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.

ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرون.