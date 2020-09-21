منى زكي تودّع الصيف بفيديو على البحر

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة منى زكي على حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة تودع بها الصيف على شاطئ البحر.

وظهرت منى في أكثر من إطلالة مزجت بين الجريئة بارتدائها فستاناً قصيراً كشف عن أجزاء كبيرة من ساقيها، كما ظهرت وهي ترتدي فستاناً طويلاً بفتحة طويلة من الجانب تصل للفخذ، من تصميم SOOCH، والمكياج لمنى جمال أما التنسيق لمي جلال.

يشار إلى أن منى خرجت من موسم السباق الرمضاني لعام 2020، بعد أن تعطل تصوير مسلسلها “تقاطع طرق” بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا إلا أنها عادت إلى بلاتوهات التصوير منرة أخرى بعد تخطي الأزمة لتبدأ تصوير المسلسل، الذي يشاركها بطولته كل من محمد فراج ومحمد ممدوح ‏وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن‎.