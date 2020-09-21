نجوى كرم تعود إلى “برمتها” وتوجه رسالة صوتية لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب لفترة لا يستهان بها عن التواصل مع متابعيها منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، عادت النجمة اللبنانية نجوى كرم إلى سابق عهدها.

وعادت نجوى إلى “برمتها” المعتادة على موقع “تويتر”، كما يسمّيها محبّيها، والتي تردّ خلالها على متابعيها. وردت نجوى كرم في الساعات الماضية على قدر المستطاع على محبّيها وسط ترحيب واسع منهم بعودتها.

وأعربت نجوى عن شوقها لجمهورها، فنشرت تغريدة صوت قالت فيها: “من كل قلبي اشتقتلكن”.

جدير ذكره أن نجوى كرم كانت قبل انفجار مرفأ بيروت، قد كشفت عن جهوزية أغنيتها الجديدة، دون أن تحدّد موعدًا نهائيًا لطرحها. كما اتفقت نجوى على التحضير لألبوم جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.