بالصورة – في ظهورها الأول هل تشبه والدة نسليهان أتاغول ابنتها كثيرًا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لوالدة الممثلة التركية نسليهان أتاغول لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وعبر هؤلاء عن إعجابهم بشكل الأم وبجمالها. كما قارنوا بين هذا الشكل وشكل ابنتها.

وفي هذا السياق رأى بعضهم أنها أكثر جاذبية من الممثلة فيما أشار آخرون إلى العكس. وفي المقابل أجمعوا على أنها ما تزال شابة وتبدو وكأنها شقيقة لأخيرة لا والدتها.

ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “الشبه مرا بس الفرق الخشم” و”فيه لمحة، بس نسليهان أنعم وأحلا ملامح” و”نفس العيون والفم الفرق بالأنف” و”ولا نقطة شبه” و”أمها جذابة أكثر” و”ماكو فرق ابداً”.

ويشار إلى أن نسليهان اشتهرت في العالم العربي من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال والمسلسلات التركية التي تمت دبلجتها إلى اللغة العربية. وكان أبرزها مسلسل “حب أعمى” الذي جمعها وعدد من نجوم الشاشة التركية مثل بوراك أوزجيفيت والذي حقق نسبة مشاهدة عالية ما دفع العديد من القنوات العربية إلى بثه مرات عدة.