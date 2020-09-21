مسلسل "شيتس كريك" يهيمن على ألقاب الكوميديا في جوائز إيمي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: هيمن مسلسل ”شيتس كريك“ الكوميدي على جوائز إيمي الأمريكية يوم الأحد في حفل مباشر شارك فيه معظم المشاهير من منازلهم في ظل قيود فيروس كورونا.

وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، بجائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد. وقبل دنيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.

يقدم حفل هذا العام النجم الكوميدي “جيمي كيميل”، داخل صالة مقاعدها فارغة بمقر الحفل الرسمي في مركز “ستابلز” في لوس أنجلوس؛ حيث صرح القائمين على حفل جوائز “إيمي 2020″، أن مقدمي الجوائز سيرتدون بدلات رسمية وقائية، من تصميم مصممة أزياء حفل جوائز الأوسكار الشهيرة “كاتيا كاهيل”، ويتم تسليم الجوائز للفائزين من منازلهم، بإرسال الكاميرات الخاصة بالحفل لتصوير المرشحين الـ 130 المتنافسين عليها.

ويُذاع الحفل في بث مباشر على قنوات أمريكية من بينها “ABC”، و”CBS”، بالإضافة إلى موقع “يوتيوب”، ويظهر النجوم المرشحين للجوائز من خلال شاشات صغيرة، اللذين طُلب منهم استبدال أزيائهم الرسمية بثياب منزلية، واختيار كلماتهم بعناية فائقة؛ تضامنا مع هذا الحدث الإفتراضي الضخم.

فيما يلي كقتطفات من الحفل: