شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 فنانين نالوا لقب "الأستاذ".. صبحى وشاهين والمهندس وشريف عرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كلمة "أستاذ" تعني في اللغة "المعلم" أو "السيد " أو "شيخ الكار" وصاحب الخبرة والإبداع الحقيقي ومن علم أجيال وله فضل علي تلاميذ يدينون له بهذا الفضل وهي كلمة فارسية الأصل وهذه الكلمة في تاريخ الفن المصري لم تطلق إلا علي قلة من الفنانين الذين هو بالفعل أساتذة ولهم مريدين ولهم مدرسة خاصة وأسلوب في تقديم وتعليم الفن، فمن هم أساتذة الفن المصري والعربي الذين كان لهم تأثير كبير بفنهم وامتدت تأثيراتهم على أجيال أخرى؟



الأستاذية في الفن نالها 10 فنانين

الفنان الكبير فؤاد المهندس أحد أساتذة الفن المصري وصاحب مدرسة خاصة في الكوميديا تميز بها وهو بالفعل أستاذ كبير بما كان يتمتع به من خبرة وقوة في الشخصية وأطلق عليه كل تلامذته وأغلب الوسط الفني لقب "الأستاذ" وتأثر بأدائه ومدرسته في الكوميديا الكثير من الفنانين ومازالت أعماله المسرحية والسينمائية ومسلسلاته منهلا للكثير من محبي الفن ودارسيه .



الاستاذ فؤاد المهندس

الفنان الكبير والنجم محمد صبحي هو أحد أساتذة الفن وصاحب مدرسة خاصة في المسرح وفي الأداء وعمل لفترة مدرسا بالفعل في المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما أنه أنشئ استديو للفن وله معمل مسرحي قدم من خلاله تجارب كثيرة وله تلاميذ كثيرة وصنع نجومية الكثير من الفنانين المتواجدين حاليا علي الساحة الفنية ، وكل العاملين معه في مسرحه وخارجه ينادونه بالأستاذ محمد صبحي لأنه حقا " أستاذ " ومعلم وله مدرسته وعالمه الخاص في المسرح .



الأستاذ محمد صبحي صاحب مدرسة خاصة ومعلم لأجيال

المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين نال أيضا هذا اللقب "الأستاذ" وحتى الآن حينما تأتي سيرته لدى كل تلامذته من المخرجين يقولون عنه " الأستاذ "، وعندما كان يتوجه أي صحفي أو فنان لمكتبه منذ دخوله العمارة بشارع شامبليون والبواب يرشده قائلا الأستاذ فى الدور الرابع، وهكذا كان يوسف شاهين هو أستاذ الإخراج بما صنعه لنفسه من شخصية قوية وكاريزما وأسلوب خاص في السينما ، كما أنه عمل مدرسا في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عبائته الكثير من المخرجين الذين تأثروا بأسلوبه في الإخراج وطريقته في تقديم الأفلام في السينما .



الاستاذ يوسف شاهين له مدرسته في الاخراج

المخرج خالد جلال أيضا أحد أساتذة الفن وخرج من مدرسته وعالمه المسرحي الكثير من الفنانين الذين علمهم ووجههم حتي صاروا نجوما علي الساحة وأنشأ مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية ذلك المعمل الفني الشامل الذي يقدم روائع الأعمال المسرحية ويصنع فنانا شاملا متسلحا بكل الفنون الأدائية.

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الأستاذ خالد جلال أنشئ مركز الإبداع الفني

الفنان الكبير الراحل نور الشريف كان أيضا أحد أساتذة الفن بما يحمله من خبرة ورؤية في اكتشاف مواهب وتقديم وجوه جديدة وكانت له مدرسته الخاصة في الأداء وعمل لفترة مدرسا بمعهد التمثيل " المعهد العالي للفنون المسرحية " ، وكان من وقت لآخر يقوم بتدريس فنون التمثيل في المعاهد المتخصصة ولكن بشكل غير منتظم وله مريديه وتلامذته الذين يدينون له بالفضل ومنهم الكثير ممن أصبحوا نجوما حاليا علي الساحة .



نور الشريف أستاذ له محبيه واكتشف وجوه كثيرة صارت نجوم ومعلم لجيل

الفنان الكبير الراحل محمود مرسي نال كذلك لقب "الأستاذ" فقد درس الفلسفة وعمل مدرسًا لها قبل أن يستقيل ويسافر إلى فرنسا ليدرس فن الإخراج ثم ينتقل إلى بريطانيا ليعمل مذيعًا فى إذاعة الـ BBC قبل أن يستقيل على الهواء اعتراضًا على مشاركتها فى العدوان الثلاثى على مصرهو ليعمل مخرجًا بالإذاعة المصرية وبالتحديد فى “إذاعة البرنامج الثقافى” حيث أخرج العديد من السهرات والمسرحيات الإذاعية قبل أن يترك الإخراج ليعمل مذيعًا بالتلفزيون ثم يحترف "التمثيل" وهو أيضا صاحب مدرسة في التمثيل والإخراج الإذاعي وعمل لفترة مدرسا زائرا بالمعهد العالي للسينما وكان يسبق اسمه دائما لقب " الأستاذ " .



الأستاذ محمود مرسي درس واخرج وله مدرسته في التمثيل والاخراج

ومن المخرجين الذين يناديهم كل الفنانين بالأستاذ ودائما يسبق اسمه تلك الكلمة المخرج شريف عرفة، فهو أيضا من الذين يتمتعون بالأستاذية وكبار النجوم حينما يقفون أمامه لا يخاطبونه إلا بكلمة الاستاذ شريف وحينما يأتي اسمه أمام فنان لم يعمل معه تجده فورا يقول: نفسي اشتغل مع الأستاذ شريف عرفه ، وهو أيضا له مدرسته الخاصة في الإخراج .



المخرج شريف عرفه استاذ وله تلامذته

الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولي كان أيضا من أساتذة الفن وله مدرسته التي عرفت بالمدبوليزم في الكوميديا وتأثر به أجيال كثيرة وكان معلما للكثير من الفنانين وأخرج الكثير من المسرحيات التي خرج منها نجوما كثيرة ، وهو بالفعل أستاذ في الكوميديا وله طريقة مميزة ومختلفة تفرد بها في كل أعماله وتأثر بها الكثير من الفنانين بعده .



الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة المدبوليزم

ويعد الفنان الكبير الراحل زكي طليمات من أساتذة الفن وكان ممثلا ومؤلف ومخرج وأحد رواد المسرح الـمصري وأسس المسرح المدرسي في عام 1937، وشغل منصب أول مدير للمعهد العالي للتمثيل في عام 1944 الذي عرف فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان دائما يسبق اسمه " الأستاذ " لأنه كان أستاذا بالفعل ومعلما ويدين له بالفضل الكثير من النجوم ويكفيه أنه أول من فكر في إنشاء معهد لتدريس الفن في مصر فهو من الرواد الأوائل .



الأستاذ زكي طليمات انشي معهد التمثيل

من أساتذة الفن ولكن في الكتابة الأستاذ وحيد حامد فهو أيضا أستاذ في مجاله وله مدرسته الخاصة في كتابة السيناريو ويطلق عليه كل مريديه وتلامذته " الأستاذ وحيد حامد " ويقوم بالتدريس في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عباءته الكثير من التلاميذ الذين صاروا نجوما في عالم كتابة السينما فحقا هو أستاذ في كتابة السيناريو واستاذا في تعليم أجيال بخبرته وحنكته في كتابة السينما والدراما التليفزيونية والإذاعية أيضا .



الأستاذ وحيد حامد استاذ وله تلامذته وله أسلوبه في الكتابة