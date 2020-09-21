شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تقدم شخصية صاحبة مشغل ملابس فى "ضربة معلم" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس الاحد تصوير أولى مشاهد مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، داخل مدية الإنتاج الاعلامى، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب، ورياض الخولى، وأخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى، وتعاقدت الفنانة رانيا فريد شوقى على المشاركة في بطولة العمل، حيث تجسد شخصية تدعى "تباهى" وتمتلك "مشغل" ملابس، حيث تدخل في صراعات مع أبطال المسلسل، ويعد المسلسل هو التعاون الأول بين رانيا ومحمد رجب قى الدراما التليفزيونية .

وكان الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح قد حققوا نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

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كما يعرض حالياً لرانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب"، بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكى، وخالد زكى، ومحمد أنور، وإسلام جمال، وأخرون، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة .

يشار إلى أن "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين.