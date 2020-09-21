محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمسلسلها "أسود فاتح"، المقرر عرضه 27 سبتمبر الجاري. نشرت هيفاء بوستر للعمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" أنا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في أول قصتي مع أسود فاتح ولكن... اللي يقولك هعيش وأموت معاك قوله إنت كذاب". وأضافت هيفاء: "27 سبتمبر مسلسل أسود فاتح". مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تروج لمسلسل "أسود فاتح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.