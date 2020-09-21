تراند اليوم : هذا الممثل حاول قتل جون ترافولتا قبل مصرعه بطلق ناري

كشف الممثل الأمريكي جيمي والكر أن الممثل الراحل فريدي بيرينز حاول قتل جون ترافولتا بعد أن ظهر على غلاف إحدى مجلات المراهقين بدلا منه.

وقال والكر في فيلم وثائقي : اتصل بي فريدي بيرينز وكان غاضبا جدًا بسبب هذه الواقعة .

وأضاف: قلت له كل الناس تظهر على أغلفة المجلات وأنا أظهر على الأغلفة .. تقبل الأمر فانفعل وقال لي: أنا أكبر منك يا رجل ولست أكثر مني شهرة .

وأردف: كان بيرينز غاضبا وذهب إلى منزل جون ترافولتا لقتله لكن لحسن الحظ لم يكن الأخير متواجدا فأطلق بيرينز ثلاثة سهام على المنزل ورحل.

ولقى بيرينز مصرعه عن عمر يناهز 22 سنة بطلق ناري.

