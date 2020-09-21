- 1/2
- 2/2
يوفنتوس يهزم سامبدوريا بثلاثية
حقق يوفنتوس فوزًا سهلًا على ضيفه سامبدوريا، بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
وأحرز ديان كولوسيفسكي، وليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو، أهداف اليوفي في الدقائق 13 و78 و88، ليحقق البيانكونيري أول انتصاراته في الكالتشيو، بعد وصول المدرب الجديد، أندريا بيرلو.
وحظي أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لفريق السيدة العجوز ببداية مظفرة لمشواره التدريبي .
وتقدم حامل اللقب عندما هز ديان كولوسيفسكي، في مشاركته الأولى مع يوفنتوس، الشباك من لمسته السادسة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف المدافع ليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو هدفين في آخر ربع ساعة.
ولم يملك بيرلو لاعب يوفنتوس وميلان السابق خبرة تدريبية قبل الإعلان المفاجئ عن توليه مسؤولية بطل الدوري الإيطالي بعد إقالة ماوريتسيو ساري في أغسطس، وقد حصل على رخصته التدريبية الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول اختبار لـ”بيرلو”..يوفنتوس يهزم سامبدوريا بثلاثية بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.