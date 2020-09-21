ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام سوسيداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قص فريق ريال مدريد شريط مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني” الليغا”، بتعادل سلبي مع مضيفه ريال سوسيداد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا بالجولة الثانية من البطولة .

وافتقر حامل اللقب للشراسة الهجومية ولم يصنع إلا القليل من الفرص، ولم يجد كريم بنزيمة المساندة المطلوبة من الشابين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

ولم يظهر رجال زين الدين زيدان بمستواهم المعهود كونها المباراة الأولى الرسمية للفريق في بداية الموسم.

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وأهدر بنزيمة أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الأول عندما أخفق في تسديد الكرة بقوة من مدى قريب بعد مراوغة الحارس أليكس روميرو، ثم سدد بعد ذلك الكرة في أريتز إلوستوندو مدافع سوسيداد.

وكان بوسع البديل مارفن (20 عاما) أن يبدأ مسيرته مع ريال مدريد بشكل مذهل لكنه أهدر فرصة بعد المشاركة.

وظهر ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، مع سوسيداد لأول مرة بعد المشاركة بديلا في الشوط الثاني.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده لنقطة وحيدة في المركز العاشر حيث يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا.