بالفيديو – هكذا كانت أسيل عمران في برنامج “نجوم الخليج” منذ 15 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: لا يتردد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في استعادة بعض الفيديوهات القديمة التي تعود إلى مشاهير وتظهر بعض التغييرات التي طرأت على اشكالهم من بداياتهم حتى اللحظة الراهنة.

وفي هذا السياق تناقلوا فيديو للفنانة السعودية أسيل عمران سجل لها خلال مشاركتها في تالعام 2005 في حلقة من برنامج المواهب “نجوم الخليج” الذي كانت تقدمه المذيعة والفاشينيستا نهى نبيل.

وظهرت في المقطع وهي تقف على المسرح وتغني وبدا شكلها مختلفاً إلى حد ما عن ذلك الذي تتميز به حالياً بحسب ما أشار إليه العديد من التعليقات.

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ومما كتبه المتابعون: “والله شوفوا الأشكال قبل ويقولون جمال طبيعي الشخص يركب رأس جديد ويقول والله مافي تجميل” و”قبل النفط” و”كيوت من يومها جميلة وطيوبة” و”سبحان مغير الأحوال”.

ويشار إلى أن أسيل ظهرت في فيديو آخر حقق على أحد الحسابات أكثر من 19 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً وهي ترتدي الغترة والدشداشة مثل الرجال. وألقت التحية على بعض الأشخاص الذين ردوا عليها بإطلاق ايم “أبو حميد” عليها.