ما حقيقة العلاقة العاطفية بين كرم بورسين وهانده إرتشيل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تحوم تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة التي تجمع الممثّلين التّركيّين كرم بورسين وهانده إرتشيل، اللذين يجسّدان دوري البطولة في مسلسل “أنت أطرق بابي”، الذي اكتسب شعبيّة كبيرة في تركيا والعالم العربي.
فمشاهدو المسلسل يرون الانسجام الواضح بين بورسين (سركان بولات) وإرتشيل (إيدا يلديز)، كما يلاحظون تفاعل بورسين مع غالبيّة صُور إرتشيل عبر “إنستغرام”.
فهل تجمعهما صداقة فقط أو أكثر من ذلك؟
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