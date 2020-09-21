إليكم تفاصيل حفل أنغام المقبل في مصر

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لإحياء أوّل حفل لها في مصر بعد غياب عدّة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وتحيي أنغام حفلها المرتقب على مسرح المنارة في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة مساء الجمعة في التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر القادم.

وأعربت أنغام عن سعادتها بلقاء جمهورها في مصر، وقالت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “وحشتوني، مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة 10 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم”.

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وعلى صعيد الحفلات أيضًا، تحيي أنغام في 24 أيلول/سبتمبر الحالي حفلًا غنائيًا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

جدير ذكره أن أنغام طرحت في الأيام الماضية أغنية “بحبك وبرتاحلك باللهجة المصرية من كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم