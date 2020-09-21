مريم أوزرلي ترد على انتقادات حملها الثاني دون زواج: “لا يحق لأحد أن يحكم علي”

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الصدمة انتابت جمهور الفنانة التركية مريم أوزرلي، وذلك بعد أن أعلنت مطلع الشهر الجاري، حملها في طفلتها الثانية، من دون زواج.

ورفضت “مريم” الافصاح عن اسم والد الطفلة، مشيرةً إلى أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب تصريحاتها لصحيفة Hürriyet التركية، تحدثت أوزرلي عن صعوبات تربية طفل بمفردها، حيث أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، وقالت أنها كانت تشعر دائمًا أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله ومعجزة أن تكون سببًا في ولادة إنسان آخر.

وعن انتقادات حملها دون زواج، قالت “أزورلي” إنه “لا يحق لأحد أن يحكم على أحد”، مؤكدة أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

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وكانت “أوزرلي” أعلنت عن حملها في الشهر الخامس، لافتة إلى أنها تنتظر قدوم طفلة ثانية، في شهر يناير المقبل.

وعرفت “مريم” في الوطن العربي بـ “السلطانة هويام” بعد أن حقق دورها في مسلسل حريم السلطان شهرة واسعة.

وكان آخر أعمال “أوزرلى” المعروضة عربيا مسلسل “ملكة الليل”، وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.