هيفاء وهبي تكشف عن شخصيتها في “أسود فاتح” وترفع منسوب التشويق

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأ العد العكسي لعرض مسلسل “أسود فاتح” من بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ونخبة من نجوم الدراما العربية.

ورفعت هيفاء منسوب التشويق لمسلسل “أسود فاتح” من خلال كشفها عن دورها في العمل، حيث تلعب شخصية “رانيا خطاب”.

ونشرت هيفاء وهبي صورتها الدعائية بمسلسل “أسود فاتح” عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول: “أنا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في أول قصتي مع (أسود فاتح) ولكن اللي يقولك هعيش وأموت معاك، قله إنت كذاب”.

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وحصدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي ينتظر بحماس بدء عرض المسلسل.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الحالي عبر منصة شاهد VIP.

“أسود فاتح” تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، ومعتصم النهار، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين.