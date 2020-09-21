متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان العراقي محمد السالم والفنانة المغربية جميلة في برنامج The insider بالعربي عن ديو غنائي سيجمهما سويًا باللهجة العراقية من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع أحمد المهندس.
وخلال اللقاء تحدث محمد السالم وجميلة عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات لكن رغم ذلك لم يكن في مخططهما تقديم ديو.
هذا وكشف السالم أن الملحن سيف الفارس أرسل له عمل ليغنيه ولكن ما إن سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة لأن هناك كلمات لا يجوز أن يقولها شاب وبعد أن سمعته جميلة وافقت على الفور على مشاركته في الأغنية.
جميلة المتحمسة لتقديم هذا الديو واجهت صعوبة في نطق بعض الكلمات العراقية ولكن بمساعدة السالم نجحت في ذلك.
هذا ويعتزم النجمان تصوير الديو على طريقة الفيديو كليب ليترافق عرضه مع إصدار الأغنية في الأسواق وللسالم فكرة بأن يكون الكليب عبارة عن قصة بين شاب وفتاة في أيام الدراسة حيث أن الأغنية تحمل أجواء طفولية بحسب قوله.
وخلال تسجيل الأغنية فاجأ السالم وجميلة الجميع بتوقفهم عن غناء كلمات الديو وتقديم أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي والتي تحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد السالم وجميلة في ديو و”الطبطبه” ثالثهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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