شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف كواليس أغنيته الأخيرة "بصرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح اغنية "بصرة" والذى قدمها على طريقة فيديو ريليكس واقتربت من تحقيق مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ونال من خلاله عدد من ردود الأفعال الإيجابية وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم، سعد قال في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه تلقى عددا من التهانى على أغنية "بصرة" من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرا إلى أن كلماتها مناسبة جدا للواقع الذى نعيشه، مضيفا أن أي أغنية يقدمها يكون مقتنع بها تماما ودائما مايحرص على تقديم كل ماهو جديد .





وتقول مطلع الأغنية: كلنا زى بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة، عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة، محتاجين عمليات تجميل داخلية، شفط غل وتكبير مخ، وزرع قلب وتسليك نية، يا ناس الدنيا سلطة الناس، من غير شرب ولا أنفاس، إحنا كل بحورنا طحينه بس ستر الله مغطينا، علطول نحشر مناخيرنا فاللي ملناش فيه ومش لينا، يا دنيا كورباج ورا يلا ونزلينا ده الحال بينا بيسوء أيوه بقينا فينا وفينا، يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس، يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا انفاس .

جدير بالذكر أن النجم أحمد سعد حرص على توجيه رسالة رومانسية إلى خطيبته علياء بسيونى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق قائلاً: "الأيام بتحلو ولا إحنا اللى بنحلو".

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وتفاعل الجمهور مع كلمات الغزل للنجم أحمد سعد، حيث كتبت رنوش: "صوتك اللى بيحلو على طول"، وعلقت أخرى: "لا مافيش الكلام ده"، وغرد آخر "لا إحنا اللى بنحليها".

كما سبق أن طرح أحمد سعد دويتو مؤخرا أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.