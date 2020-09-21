نوال الزغبي على تويتر: "روحوا تعالجوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على بعض تعليقات متابعيها عبر موقع "تويتر". وكتبت نوال: "أوقات بقرأ الكومنتس والله قلبي بيشفقني على بعض الناس اللي بتعلق بطريقة مريضة، حرام روحوا اتعالجوا". يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي" وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.

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