هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الإحتفال بعيد ميلاد والدتها شيرين المنزلاوي، على طريقتها الخاصة.

ونشرت "هنا" صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة، عبر "استوري" حسابها بموقع إنستجرام.

يذكر أن هنا الزاهد، تشارك في بطولة فيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي".

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