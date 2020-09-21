إليسا: أنتظر الموت

الإثنين 21 سبتمبر 2020

انتقدت المطربة اللبنانية إليسا، الأوضاع الحالية التي يمر بها لبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.



وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ببساطة، أصبحنا - والبلد معنا - رهائن بانتظار التحرير، أو رهن الموت سريرياً، أو اغتيالاً، أو يأساً (وقرفاً)، أو فقراً (وعوزاً)، أو هجرة!!!".

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وأدّى الانفجار في 4 أغسطس/آب الجاري إلى مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت.

وفي وقت سابق، هاجمت المطربة اللبنانية إليسا، النخبة السياسية الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وصبت إليسا غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "يعني الحيوان عنده حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك يا ميشال عون".