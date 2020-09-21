MBC FM وبانوراما FM تجمعان 5 إذاعات عربية في بث إذاعي مشترك

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"الخليج 365" من بيروت: لمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، تجمع إذاعتا MBC FM وبانوراما FM أضخم مشاركة في بث إذاعي مشترك يضم 5 دول عربية هي: مصر ولبنان والكويت والبحرين والإمارات بالإضافة طبعاً إلى المملكة العربية السعودية، وذلك مساء الأربعاء 23 سبتمبر ضمن فترتين الأولى تنطلق ابتداءً من الـ 5 مساءً، والثانية ابتداءً من العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

البداية في تمام الساعة الـ 5 مساءً ولغاية السابعة مساءً بتوقيت السعودية، مع تغطية وبث إذاعي مشترك يجمع MBC FM مع 3 إذاعات هي: البحرين FM، وإمارات FM، ونبض الكويت.

وإلى جانب البث عبر الأثير الإذاعي، يُنقل البث المشترك كذلك على تطبيق إذاعات MBC Radios، ومباشر تويتر، ومنصة "شاهد".

يقدم البث المشترك كل من يونس العيد من البحرين FM، وراشد عتيق من إمارات FM، وخالد الأنصاري من نبض الكويت، بالإضافة طبعاً إلى كوكبة من المذيعين والمذيعات من MBC FM بقيادة ياسر الشمراني مدير البرامج في MBC FM.

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وفي الـعاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، تنطلق تغطية إذاعة بانوراما FM ضمن برنامج "يا ليل" بالاشتراك مع إذاعتَي نجوم FM من مصر، ودلتا من لبنان، حيث تتضمن التغطية لقاءات ومداخلات لضيوف وفنانين وشعراء وصحفيين إلى جانب اتصالات من قبل المستمعين من داخل المملكة ومصر ولبنان.

يقدم البث المشترك كل من شادية عبد العزيز من بانوراما FM، تامر بشير من نجوم FM، وإيلي مرهج من راديو دلتا؛ بقيادة محمد الكردي مدير البرامج في بانوراما FM.



تعليقاً على هذه المبادرة الإذاعية الجامعة، قال زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC": استلزم إتمام هذه المنظومة المتكاملة من البث الإذاعي المشترك مجهوداً لوجستياً وتقنياً ضخماً، وقد بدأنا في MBC FM التنسيق الفني والإداري لإتمام البث المشترك من استويودهاتنا في الرياض منذ شهر أغسطس الماضي، حيث لقيت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من جميع الإذاعات العربية التي تم التواصل معها، والتي أبدت رغبتها في المشاركة بهذه المناسبة الوطنية السعودية الجامعة".

