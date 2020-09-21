مسلسل شيتس كريك يهيمن على ألقاب الكوميديا فى جوائز إيمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيمن مسلسل "شيتس كريك" الكوميدي على جوائز إيمي الأمريكية يوم الأحد في حفل مباشر شارك فيه معظم المشاهير من منازلهم في ظل قيود فيروس كورونا.
وفاز مسلسل شبكة "بوب" التلفزيونية، الذي يتناول قصة عائلة ثرية اضطرت للعيش في فندق متداع، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي بينما حصل يوجين ليفي وكاثرين أوهارا على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في الأعمال الكوميدية.
وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، على جائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد. وقبل دنيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.
ودفعت قيود فيروس كورونا إلى إلغاء الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر. وعوضا عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.
وافتتح المذيع التلفزيوني الأمريكي جيمي كيمل الحفل الذي أذاعته شبكة "إيه.بي.سي" على الهواء مباشرة.
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