شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يعبر عن سعادته بالعمل مع هنيدى وشريف عرفة فى "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف دسوقى إن كواليس فيلم "النمس والإنس" التى تجمعه بالنجم محمد هنيدى وشريف عرفة "فوق الخيال" – على حد تعبيره – معبرا عن سعادته بالتعاون مع نجمين كبيرين فى عالم الفن طالما تمنى الوقوف أمامهما فى بداية مشواره الفنى، وأضاف دسوقى، انتهينا من تصوير الفيلم كاملا وهو الآن فى مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه فى موسم رأس السنة المقبل مع بداية العام الجديد .

من ناحية أخرى يشارك شريف دسوقى فى بطولة فيلم "عواجيز الفرح" أمام بيومى فؤاد وماجد الكدوانى وسيد رجب ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة ويواصل المخرج أحمد الجندى فى تحضيرات العمل واختيار باقى الأبطال الذين يشاركون في الفيلم.

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كما يشارك شريف دسوقى فى فيلم "30 مارس"، الذى يشارك فيه أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح.