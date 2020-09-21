محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة ملك قورة، عن جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "قورة" في الصور بإطلالة صيفية من أمام أحد الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن الفنانة ملك قورة شاركت في سباق دراما رمضان بمسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي ، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ملك قورة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.