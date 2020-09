تراند اليوم : رسمياً.. ننشر الفائزون في حفل جوائز إيمي 2020

يُقام الآن حفل توزيع جوائز “إيمي 2020” التلفزيونية في دورته الـ 72، ولأول مرة في تاريخها؛ تشهد هوليوود إقامة حفلها افتراضيا وتخليها عن المراسم التقليدية، من تألق ألمع نجومها على السجادة الحمراء؛ وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي فرضها وباء كورونا الصيني (Covid-19) في العالم.

يقدم حفل هذا العام النجم الكوميدي “جيمي كيميل”، داخل صالة مقاعدها فارغة بمقر الحفل الرسمي في مركز “ستابلز” في لوس أنجلوس؛ حيث صرح القائمين على حفل جوائز “إيمي 2020″، أن مقدمي الجوائز سيرتدون بدلات رسمية وقائية، من تصميم مصممة أزياء حفل جوائز الأوسكار الشهيرة “كاتيا كاهيل”، ويتم تسليم الجوائز للفائزين من منازلهم، بإرسال الكاميرات الخاصة بالحفل لتصوير المرشحين الـ 130 المتنافسين عليها.

ويُذاع الحفل في بث مباشر على قنوات أمريكية من بينها “ABC”، و”CBS”، بالإضافة إلى موقع “يوتيوب”، ويظهر النجوم المرشحين للجوائز من خلال شاشات صغيرة، اللذين طُلب منهم استبدال أزيائهم الرسمية بثياب منزلية، واختيار كلماتهم بعناية فائقة؛ تضامنا مع هذا الحدث الإفتراضي الضخم.

جائزة الإيمي لأفضل مسلسل كوميدي: Schitt’s Creek..

جائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: آني ميرفي عن دورها في مسلسل Schitt’s Creek

جائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: كاثرين أوهيرا عن دورها في مسلسل Schitt’s Creek

جائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير: ريجينا كينج عن دورها في مسلسل Watchmen

جائزة الإيمي لأفضل ممثل في مسلسل قصير: مارك رافلو عن دوره في مسلسل I Know This Much Is True

جائزة الإيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير: يحيى عبد المتين عن دوره في مسلسل Watchmen

جائزة الإيمي لأفضل اخراج: Unorthodox

جائزة الإيمي لأفضل مسلسل قصير: Watchmen

جائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير: أوزو أدوبا عن دوره في مسلسل Mrs. America

جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي تذهب للمخرجين الكنديين أندرو سيفيدينو و دانيال ليفي عن مسلسل “Schitt’s Creek”

جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي تذهب للممثل والمخرج الكندي دانيال ليفي عن مسلسل “Schitt’s Creek”

الممثل الكندي يوجين ليفي يفوز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن المسلسل الكندي “Schitt’s Creek”

مسلسل Schitt’s Creek الكوميدي يفوز ب7 جوائز ايمي على التوالي : – افضل ممثل – افضل ممثله – افضل ممثل مساعد – افضل ممثله مساعده – افضل كتابه – افضل اخراج – افضل مسلسل كوميدي

جائزة أفضل مؤلف عن مسلسل كوميدي تذهب للمؤلف والممثل والمخرج الكوميدي دانيال ليفي عن مسلسل “Schitt’s Creek”

مسلسل “watchmen” الذي يعرض على شبكة “HBO” يقتنص جائزة أفضل سلسلة محدودة

جائزة إيمي برايم تايم عن فئة الكتابة المبهرة لمسلسل قصير أو فيلم أو منتج درامي مميز تذهب إلى للكاتبين دامون ليندلوف وكورد جيفرسون عن “watchmen”

الممثلة الأمريكية ريجينا كينغ تحصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو محدود عن دورها في “Watchmen”

جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم أو مسلسل قصير أو محدود تذهب للممثلة الأمريكية أوزو أدوبا عن المسلسل الدرامي “Mrs. America”

جائزة إيمي برايم تايم لفئة أفضل مخرج في فيلم أو مسلسل قصير وعرض خاص من نصيب المخرجة والممثلة الألمانية ماريا شريدر عن المسلسل الدرامي الألماني الأمريكي “Unorthodox” على منصة نتفليكس

الممثل الأمريكي مارك رافالو يحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير أو محدود عن دوره في المسلسل الدرامي “I Know This Much Is True”

جائزة أفضل برنامج “توك شو” منوعات تذهب إلى البرنامج الحواري الشهير “Last Week Tonight” (الأسبوع الماضي هذا المساء مع جون أوليفر)