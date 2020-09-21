فنانة مصرية معتزلة تفاجئ جمهورها بصورتين جديدتين

الإثنين 21 سبتمبر 2020

فاجأت الفنانة المصرية المعتزلة، داليا إبراهيم، متابعيها عبر حسابها على فيسبوك، بصورتين جديدتين، بعد 3 أشهر من اعتزالها الفن.



وظهرت إبراهيم وهي ترتدي الحجاب، دون أن توضح الأمور التي دفعتها لاتخاذ الخطوة وأسبابها.

كانت داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو/ حزيران الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية.

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وكتبت وقتها: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج.. شكرا".

والفنانة المعتزلة من مواليد 1974، واكتشفها الفنان محمد صبحي، وانضمت لفرقته وقدمت معه مسلسل "ونيس".

وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، كما شاركت في فيلم "كلمني شكرا"، مع المخرج خالد يوسف، وذاع صيتها أكثر من خلال هذا الدور.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.