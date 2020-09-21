ياسمين صبري تنصح جمهورها: "إياك أن تيأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة ياسمين صبري نصيحة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". ونشرت ياسمين صورة علقت عليها: "إياك أن تيأس فكل الصابرين قد جبروا". يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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