فيديو.. منى زكي تخضع لجلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
خضعت الفنانة منى زكي، لجلسة تصوير جديدة، على شاطئ البحر.
وظهرت منى زكي، خلال الجلسة التي صورتها في مقطع فيديو، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بأكثر من إطلالة
يذكر أن منى زكي، تعود للدراما التليفزيونية بمسلسل "تقاطع طرق"، ويشاركها البطولة: محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.
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