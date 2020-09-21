زينة توجه رسالة حب لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة زينة، رسالة حب لوالدتها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

ونشرت زينة صورة لها، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "ليس هناك أعظم من إمرأة اجتمعت فيها القوة والعطف .. أمي طبعًا مش أنا".

يذكر أن زينة، شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وخاضت زينة موسم رمضان الماضي بمسلسل "جمع سالم" بطولة دلال عبدالعزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

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