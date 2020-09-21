صور.. نجوم الفن يحضرون احتفالية تأبين الراحل محمود رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، مساء أمس الأحد، على حضور إحتفالية تأبين الفنان الكبير الراحل محمود رضا، داخل مسرح البالون.

وكان من بين الفنانين سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، والكاتب مدحت العدل، ورئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار وعادل عبده رئيس قطاع الفنون الاستعراضية والشعبي، وغياب شيرين رضا.

وشهد الحفل حضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وجميع قيادات الوزارة، وشمل الاحتفال العديد من الفقرات بعد كلمة الوزيرة، أهمها عرض أهم وأشهر اللوحات الاستعراضية التي صممها الفنان محمود رضا ومنها: رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الإسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة.

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