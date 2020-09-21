بسبب صورة مع صديقاتها المحجبات.. ريهام عبدالغفور تتعرض للانتقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور، لإنتقادات بعد ظهورها وسط عدد من صديقاتها المحجبات.

ونشرت "ريهام" الصورة التي ظهرت فيها بدون حجاب وحولها عدد من صديقاتها المحجبات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

وانتقدتها إحدى متابعاتها، قائلة: "إختلاف إيه حضرتك؟ هو حضرتك متصورة مع كائنات فضائية؟ ولا متصورة في أدغال افريقيا ولا شواطئ هاواي علشان تبقى متصورة مع إختلاف".

لترد ريهام عليها: "متصورة مع صديقاتي اللي بحبهم وبيحبوني وبيتقبلوني زي ما أنا بدون ما بيفرضوا عليا قناعتهم".

وشاركت الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرًا، في فيلم "صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، ميدو عادل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.

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