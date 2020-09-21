صور| نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". ظهرت نانسي في الصور بإطلالة ساحرة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. وأحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا "أون لاين" ، الجمعة الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءا، على منصة تيك توك

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