شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: أنا من أشد المعجبين بحلا شيحة والأخيرة ترد: الرداد كوميديان كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن الرداد، خلال حلوله ضيفا فى برنامج سهرانين، إنه قضى الكثير من عمره فى محافظته دمياط، وكان يعيش بمدينة رأس البر الساحلية، وكان الوقت ممتع جدا، خاصة فى الصيف عندما كان يأتى إليها الكثير من المصيفين، وكانت الرحلات تتبدل فى كل جمعة من كل أسبوع وكان يذهب هو وأصدقاؤه حتى يودعوا الأفواج العائدة ويستقبلوا الزائرين الجدد، وكان يسكن فى شارع 101، وروتينه مع أصدقائه أنهم كانوا يستيقظون صباحا ويذهبون إلى البحر ثم يلعبون التنس وفى الليل يذهبون للنيل ويأكلون آيس كريم .

أما الفنانة حلا شيحة، التى حلت ضيفة ببرنامج سهرانين مع الفنان حسن الرداد الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة On، عبرت عن سعادتها باللقاء وقالت: "أتابع منذ زمن ما يقدمه الفنان حسن الرداد، وأعتبره فنان كوميدى كبير، ومن أفضل ما شهدت له فيلمه جوازة ميرى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشاهدته أنا وبناتى أكثر من مرة من شدة إعجابنا به"، ومن جانبه أكد الفنان حسن الرداد أنه كان من أشد المعجبين بحلا شيحة وتقريبا شاهد كل أعمالها ومن أحبها لقلبه فيلم السلم والثعبان الذى يعتبر فيلما عالميا.

وكشفت المطربة رنا سماحة، التى كانت ضيفة بنفس البرنامج، عن بدايتها الفنية، حيث قالت: "بدأت الغناء وأنا فى عمر العاشرة عندما كنت فى المرحلة الابتدائية، وشاركت فى العديد من المسابقات والحفلات ثم التحقت بستار أكاديمى"، كما كشفت أنها على صلة قرابة بالفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، ولكنها لا تحب البوح بذلك حتى لا يعتقد البعض أنها التحقت بمجال الغناء بسبب صلة القرابة، وأكدت أن ستار أكاديمى كان له فضل عليها فهو من قدمها للناس وأعطى لها مساحة لتظهر موهبتها .