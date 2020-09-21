شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز أحدث المنضمين لمسلسل "عمر الناجى" أمام أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان كريم محمود هبد العزيز، لأسرة مسلسل "عمر الناجى" (حرب طرواده)، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل في سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.

وكان كريم محمود عبد العزيز، انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، والذى ينتمى لنوعية أفلام الخيال العملى، ويشارك في بطولته كل من اياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبد الله، والفيلم يقدم أول قصة روبوت فى السينما العربية، من خلال طالب فى كلية هندسة يخترعه ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

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أما النجم أمير كرارة، فيقدم بطولة مسلسل "نسل الأغراب" بمشاركة النجم أحمد السقا في الماراثوان الرمضانى المقبل، بالإضافة لعدد كبيرمن النجوم، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .