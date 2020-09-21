وفاة عمة الفنانة وفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة عمتها، وطالبت جمهورها الدعاء لها.

وكتبت "عامر" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "لي عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة هي دلوقتي عند ربنا.. الفاتحة والدعاء للغالية، الحاجة راوية عامر".

يذكر أن آخر مشاركات وفاء عامر في الدراما التليفزيونية، حكاية "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز، نادية ‏رشاد، صفاء جلال. ‎

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